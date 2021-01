Fastigheten Ladugårdsgrinden 18. Bild: Afa Fastigheter

Afa Fastigheter hyr ut till Söderberg & Partners

Uthyrning Fastigheten Ladugårdsgrinden 18 är belägen precis vid Stureplan och har en total uthyrningsbar yta om ca 17 000 kvadratmeter. Afa Fastigheter och Söderberg & Partners har tecknat avtal för kontorsytor om cirka 5 500 kvadratmeter.

Annons

Fastigheten består av tre huskroppar och inrymmer även hotellet Scandic Anglais med entré mot Humlegården. Söderberg & Partners flyttar in i kontorsdelen och en totalyta om cirka 5 500 kvadratmeter som vetter mot Stureplan och Biblioteksgatan.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna en av de mest välrenommerade aktörerna inom kapital- och försäkringsrådgivning till huset och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Olle Berntsson, Afa Fastigheter.



Söderberg & Partners erbjuder finansiell rådgivning till privatpersoner, företag och institutioner inom pension och företagsförsäkringar och är även en av Sveriges ledande aktörer inom förmögenhetsförvaltning.

– Lokalerna är anpassade för ett modernt arbetssätt. Det stämmer väl överens med de behov som vi ser framöver gällande en större flexibilitet i hur vi arbetar och varifrån vi kommer utföra vårt arbete. Just nu arbetar cirka 90 procent av våra medarbetare från hemmet och använder sig av digitala verktyg som vi ser även kommer att påverka hur vi arbetar framöver. Vi avser att flytta in under början av juni men det är oklart än så länge när vi kommer att ha full bemanning på kontoret då vi mycket noga följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och Regeringen kommunicerar, säger Jenny Persson, HR ansvarig, på Söderberg & Partners.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen