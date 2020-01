Ulf Wallén. Bild: Acrinova

Acrinovas spridningsemission övertecknad – tillförs 26,3 miljoner

Bolag Acrinova får 3 650 nya aktieägare i samband med spridningsemissionen.

Teckningskursen fastställdes till 20,46 kronor per aktie.



Teckningskursen har fastställts baserat på den volymvägda genomsnittskursen på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 10 januari till och med 23 januari 2020 med en rabatt om tio procent. Bolaget tillförs därmed cirka 26,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Likviden avses användas för att fortsätta förvärvsstrategin och förvärva nya fastigheter.



Acrinova fick in anmälningar för 97,5 miljoner kronor.



Vd Ulf Wallén:

– Det är mycket glädjande för oss att kunna meddela att vår spridningsemission tecknades till cirka 370 procent och att vi därmed kan välkomna cirka 3 650 nya aktieägare till bolaget. En av de målsättningar vi länge arbetat med är att bredda vår aktieägarbas och därigenom få en mer likvid handel i vår aktie, och genom denna framgångsrika spridningsemission kommer vi en lång väg i detta arbete. Dessutom tillförs vi cirka 26,3 miljoner kronor före emissionskostnader i likvida medel, vilket kommer bli mycket värdefullt i vår pågående expansion. Jag vill tacka marknaden för det omfattande intresse som visats för Acrinova och jag vill även hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till Öresundsregionens mest spännande fastighetsbolag.

