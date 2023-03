Ulf Wallén, vd för Acrinova. Bild: Sara Hertzman Persson

Acrinova står stadigt när det blåser

Bolag Acrinova stod stadigt under 2022 och vd:n Ulf Wallén ser bokslutet som ett bevis på att Acrinova möter krav och förväntningar på rätt sätt.

Acrinovas fjärde kvartal avrundar ett år som bland annat innehöll listbytet till Nasdaq Stockholm och ett förvaltningsresultat som ligger på en hög nivå.

– Vi har väldigt bra fastighetsbestånd och vi har bra hyresgäster, så vi har varit relativt väl rustade för de problem som uppkommit. Vi jobbar också mycket med energikostnader och på att få ner driftskostnader. Tanken är att vi ska försöka producera all energi på själva fastigheterna. Dessutom har vi många projekt som gått igenom och det utökar vår intäktsbas, säger Ulf Wallén till Fastighetssverige.



Letar ni efter nyförvärv? Vad söker ni i så fall och var?

– Ja, vår vision är att öka vårt fastighetsbestånd rejält de närmaste åren, vi är ett nytt bolag och befinner oss i expansionsfasen så vi letar hela tiden. Vi har fyra byggprojekt igång men vi letar också nyförvärv. Då handlar det främst om Öresundsregionen på svenska sidan. Vi vill ha närkontakt med våra objekt, vill kunna ha egen förvaltning på plats. Men vi befinner oss ju i samma marknad som alla andra och den är speciell just nu, det är inte så många transaktioner som görs – det är inte som det var för ett eller två år sedan.



Hur ser bolagets mål ut för 2023?

– Vi vill öka vårt driftsnetto och vårt förvaltningsresultat ytterligare, och vi tänker expandera. Vi har inte funnits så jättelänge men har kommit en bit på vägen.



Styrelsen föreslår en utdelning på 0,40 kronor (0,40), uppdelat på två tillfällen.



Nyckeltal Q4:

Hyresintäkterna uppgick till 32,8 miljoner kronor (21,8), en ökning med 50,5 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 4,4 miljoner kronor (4,5), en minskning med 2,2 procent mot föregående år.

Realiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -0,1 miljoner kronor (0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -2,3 miljoner kronor (27,1).

Resultatet före skatt var 2,1 miljoner kronor (31,4).

Resultatet efter skatt blev 4,9 miljoner kronor (25,4), en minskning med 80,7 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,08 kronor (0,40), vilket innebär en minskning med 80,0 procent mot föregående år.

Likvida medel uppgick till 28,3 miljoner kronor (74,7).

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 15,10 kronor (14,50).

- Jonas Slättung

jonas.slattung@fastighetssverige.se

Ämnen