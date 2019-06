Acrinova siktar på 1,5 miljarder i fastighetsvärde

Bild: Acrinova

Publicerad den 3 Juni 2019

Ulf Wallén.

Bolag Acrinova, noterat på Spotlight, har meddelat de finansiella mål som styrelsen har fastslagit avseende bolagets expansion och utveckling under kommande år.

Bolaget befinner sig idag i substantiell tillväxt och har under den senaste tiden meddelat ett antal planerade fastighetsförvärv som enligt styrelsen kommer bidra med ytterligare tillväxt.



Bolaget har dessutom nyligen meddelat sin avsikt att under andra halvan av 2019 genomföra ett listbyte till Nasdaq First North Premier.



Med anledning av pågående expansion och utveckling har styrelsen fastslagit ett antal finansiella målsättningar för kommande år:



# Acrinova har idag ett fastighetsvärde om cirka 575 MSEK. Målsättningen avseende fastighetsvärde är att det vid utgången av 2019 ska uppgå till cirka 600 MSEK, för att därefter öka till cirka 1,5 miljarder SEK vid utgången av 2021.



# Bolaget har idag ett eget kapital per aktie om 58 SEK. Målsättningen är att detta nyckeltal årligen ska öka med cirka 10 %.



# Bolaget har idag en avkastning på det egna kapitalet om cirka 10,4 %, och styrelsens målsättning är att bibehålla detta nyckeltal på cirka 10 % årligen.



# Acrinova har idag en soliditet om cirka 49 % och styrelsens målsättning är att bibehålla en kontinuerlig soliditet på över 30 %.



# Acrinova har idag en räntetäckningsgrad om 3,4 gånger och styrelsens målsättning är att bibehålla en kontinuerlig räntetäckningsgrad om 2 gånger.



# Acrinova har idag en LTV (Loan to Value, det vill säga ett låns värde jämfört med marknadsvärdet på en viss tillgång) om cirka 52 % och styrelsens målsättning är att detta nyckeltal skall ligga på en nivå om max 60 %.



Vd Ulf Wallén kommenterar:

– Acrinova befinner sig idag i tillväxt och vår ambition är att under kommande år kraftigt expandera vår verksamhet. Vi vill nu ge marknaden en ökad insikt och förståelse för vår verksamhet och hur vi ser på bolagets väg framåt och därför väljer vi att publicera våra målsättningar för kommande år. Några målsättningar jag särskilt vill lyfta fram är att vi avser att öka fastighetsvärdet i bolaget från dagens drygt 575 miljoner kronor till över 1,5 miljarder kronor, samt att vi också framöver avser att öka vårt eget kapital per aktie med cirka 10 procent per år. Jag ser mycket ljust på Acrinovas framtid och hoppas att så många som möjligt vill följa vår resa framåt.

