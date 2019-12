Ulf Wallén. Bild: Acrinova

Acrinova nyemitterar och köper i Helsingborg

Bolag Acrinova trycker nya aktier och köper en fastighet i Helsingborg.

Acrinovas styrelse föreslår en riktad kontantemission till Svedulf Fastighets AB om totalt 2,5 miljoner aktier för 22,50 kronor per aktie, motsvarande en emissionslikvid om cirka 56 miljoner kronor.



Acrinova meddelar även att bolaget har ingått en avsiktsförklaring med JAH Fastighets AB om förvärv av fastigheten Helsingborg Olympiaden 15 i Helsingborgs kommun. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 37 miljoner kronor, varav cirka 15 miljoner kronor kommer att finansieras i form av en riktad emission av 625 000 aktier i Acrinova till säljaren om 24 kronor per aktie, och resterande 22 miljoner kronor betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.



De riktade emissionerna är villkorade av godkännande på extra bolagsstämma.



Vd Ulf Wallén kommenterar:

– Först och främst är vi mycket glada över att få in Svedulf Fastighets AB som ny strategisk delägare i Acrinova. Alf Svedulf, huvudägare i Svedulf Fastighets AB, har en lång och mycket gedigen bakgrund i skånskt näringsliv och har byggt upp flera framgångsrika verksamheter genom åren. Att få in en strategisk ägare med dessa kvaliteter kommer definitivt att vara Acrinova till gagn i vår fortsatta utveckling. Kapitalet som vi tillförs kommer dessutom möjliggöra ännu fler investeringar i nya fastigheter, vilket är kärnan i vår verksamhet. Vi kan idag dessutom meddela ännu ett planerat fastighetsförvärv i Helsingborg. Helsingborg tillhör en av våra prioriterade orter där vi har en mycket bra lokalkännedom och fastigheten vi nu planerar att förvärva är en industrifastighet där det redan idag bedrivs kommersiell verksamhet. Detta kommer därmed bli ytterligare ett tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter.



Acrinova har även godkänts för notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Bolaget byter från Spotlight på måndag.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

