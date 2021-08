Ulf Wallén, vd för Acrinova. Bild: Acrinova

Acrinova minskade förvaltningsresultatet

Bolag Acrinova redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Sammanfattning av andra kvartalet:



Nettoomsättningen uppgick till 22,6 miljoner kronor (27,5).



Hyresintäkterna uppgick till 15,5 miljoner kronor (16,5), en minskning med 6,1 procent mot föregående år.



Förvaltningsresultatet uppgick till 3,1 miljoner kronor (5,3), en minskning med 41,5 procent mot föregående år.



Resultatet före skatt var 41,9 miljoner kronor (3,7).



Resultatet efter skatt blev 33,5 miljoner kronor (3,5), en ökning med 857,1 procent mot föregående år.



Resultat per aktie hamnade på 0,70 kronor (0,09), vilket innebär en ökning med 677,8 procent mot föregående år.



Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 12,93 kronor (11,48).



Kommentar från vd:n Ulf Wallén:

– Under årets första halvår har vi hållit ett högt tempo, vi har både utökat kassan med en lyckad företrädesemission och utökat fastighetsvärdet rejält med förvärvet av Skåneporten. Men vi tänker inte slå av på takten. Nu tar vi oss an resten av 2021 fast förvissade om att vi kommer att nå målet om ett fastighetsvärde på 1,5 miljarder kronor på denna sidan årsskiftet – inte minst med tanke på avtalet om att förvärva fastigheten i Löddeköpinge.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

Ämnen