Acrinova köper i Malmö och Åstorp

Transaktioner Acrinova köper en industrifastighet i Toftanäs, Malmö och utvecklingsmark i Åstorp.

Acrinova har ingått avtal om förvärv av två fastigheter, Topplocket 4 i Malmö och Hästhoven 6 i Åstorp.



Topplocket 4 i Malmö är en fullt uthyrd industrifastighet i Toftanäs med en tomtareal på 3 020 kvadratmeter varav 911 kvadratmeter kontor och 800 kvadratmeter lager. Acrinova förvärvade Topplocket 4 av Ateneum Fastigheter AB för köpeskillingen 28 miljoner kronor och tillträdet till fastigheten är planerat att ske i oktober.



Hästhoven 6 i Åstorp är ett utvecklingsområde för bostadsbyggande, där Acrinova planerar att uppföra en nybyggd hyresfastighet om 54 lägenheter. Acrinova förvärvade Hästhoven 6 i Åstorp av Malmöhus Invest AB för 6 miljoner kronor. Markområdet har en areal som omfattar 1 388 kvadratmeter. På tomten planeras det för en modern och nybyggd hyreshusbyggnad om tio våningar ovan mark. Byggnaden kommer huvudsakligen att omfattas av ändamålsenliga bostäder. Den totala uthyrningsbara arean kommer att uppgå till cirka 3 826 kvadratmeter och fördela sig på 54 lägenheter.

Köpeskillingen för fastigheterna uppgår till sammanlagt 34 miljoner kronor, varav cirka 3,1 miljoner kronor kommer att finansieras genom en riktad emission av totalt 130 000 aktier i Acrinova om 24 kronor per aktie, och resterande 30,9 miljoner kronor betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.



Vd Ulf Wallén:

– Acrinovas framgångsrika expansion fortsätter med förvärv av två strategiskt belägna fastigheter. Topplocket 4 i Malmö har vi haft på vår önskelista under en period och fastigheten passar perfekt in i vår befintliga portfölj. Vad gäller Åstorp så ger den positiva befolkningstillväxten inom kommunen ett tryck på bostadsmarknaden och på utbyggnaden av kommersiell och offentlig service. Därför bedömer vi att det bör finnas en efterfrågan på nya bostäder vilket gör denna affär intressant.

