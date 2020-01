Ulf Wallén. Bild: Acrinova

Acrinova köper för 100 miljoner i Höör

Transaktioner Acrinova köper fastigheten Höör Hällbo 17 av Hellasvägen Invest för 100 miljoner kronor.

Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 23 500 kvadratmeter. Den är fullt uthyrd med elva år kvar på hyrestiden. Tomten omfattar en total areal om 50 292 kvadratmeter.



Efter hyrestidens utgång finns det möjligheter att exploatera tomten för bostadsbyggande. Uppskattningsvis 50 000 kvadratmeter bostadsyta kan maximalt byggas på sikt. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 100 miljoner kronor, varav cirka 15 miljoner kronor kommer att finansieras i form av en riktad emission av totalt 630 558 aktier i Acrinova om 24 kronor per aktie, och resterande 85 miljoner kronor betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån. Tillträde till fastigheten är planerat att ske senast i mars 2020.



Vd Ulf Wallén:

– Acrinova fortsätter växa och vi kan idag meddela vårt första fastighetsförvärv under 2020. Vi fortsätter att dra nytta av det momentum i verksamheten som vi byggde upp under 2019, med flera genomförda fastighetsförvärv, ett lyckat listbyte och en större kapitalinjektion i slutet av året, och detta nya förvärv bidrar till att ytterligare stärka Acrinova. Fastigheten vi nu har förvärvat är en välskött industrifastighet där det idag genom en hyresgäst bedrivs bland annat lager- och verkstadsverksamhet, och detta kommer tillföra ytterligare ett fint tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter. Dessutom kan det på sikt bli ett spännande exploateringsprojekt med upp till 50 000 kvadratmeter bostäder.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen