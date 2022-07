Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses. Bild: ABG Fastena

ABG Fastena köper logistik i Borlänge

Transaktioner ABG Fastena köper logistik i Borlänge. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 22 500 kvadratmeter och fastighetens tomtareal omfattar nästan 90 000 kvadratmeter. Säljaren, som också är hyresgäst, tecknar ett 15-årigt hyresavtal i samband med transaktionen.

– Vi är mycket nöjda med att hittat en långsiktig lösning med hyresgästen, där vi har stora möjligheter att utveckla fastigheten efter deras behov. Vi ser mycket fram emot det kommande samarbetet, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– Det är glädjande att vi fortsätter växa med fina förvärv. Det här är ett bra exempel på affärer vi söker. Vi fortsätter vår ständiga analys av nya förvärvsmöjligheter och ser med tillförsikt fram emot hösten, säger Philip Söderqvist, Head of Investments på ABG Fastena.

– Ett väldigt bra förvärv som passar oss utmärkt, inte minst givet de förutsägbara och inflationslänkade kassaflödena, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena



ABG Fastena investerar efter olika teman. Detta förvärv görs till den fjärde portföljen där bolaget fokuserar på lager- och lättindustrifastigheter i svenska väletablerade logistiklägen.



Bolton Advisors var säljarens rådgivare i affären.

