Philip Söderqvist, Andreas Birgersson och Per Nisses på Fastena. Bild: Fastena

ABG Fastena köper dubbelt av Artis Fastigheter

Uthyrning ABG Fastena förvärvar en fastighet i Sölvesborg och en i Ljungby av Artis Fastigheter. Lokalerna är uthyrda till Rusta, Jysk och Thansen, alla på tio år. Fastighetsvärdet uppgår till 1,3 miljarder kronor.

ABG Fastena förvärvar Frisören 1 i Sölvesborg och Stammen 6 i Ljungby av Artis Fastigheter. I Sölvesborg är de 2 300 kvadratmetrarna uthyrda till Rusta på ett tioårsavtal och i Ljungby omfattas de 2 500 kvadratmetrarna av tioåriga hyresavtal med Jysk respektive Thansen. Rusta flyttade in i slutet av mars och för Ljungbyfastigheten sker inflyttning i maj.



– Vi är glada att kunna göra ännu en affär med Artis Fastigheter, den tredje i ordningen, en aktör vi har stort förtroende för. Dessutom är fastigheterna belägna i områden som vi redan är etablerade i och två av de tre hyresgästerna har vi en relation med sedan tidigare. Vi välkomnar Thansen, en aktör vi följt under en tid och som vi tycker passar väl in i hyresgästfloran i vår fastighetsportfölj med livsmedels- och lågprishandel, som ny hyresgäst till ABG Fastena, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.



– Vi är mycket glada över att kunna utöka vår portfölj inom livsmedel- och lågprishandel med ytterligare två fastigheter. Portföljen karaktäriseras bland annat av moderna fastigheter belägna i bra mikrolägen och våra noggrant definierade investeringskriterier säkerställer att vi förvärvar fastigheter av högsta kvalitet. Dessa två fastigheter är inga undantag, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.



– Vi fortsätter med vårt nitiska byggande av vår livsmedel- och lågprisportfölj och ser fram emot att fortsätta fylla på med förvärv av den här kalibern, säger Philip Söderqvist, Head of Investments på ABG Fastena.

