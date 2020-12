ABG Fastena i sin första affär

Andreas Birgersson. Bild: ABG Fastena

Transaktioner ABG Fastena förvärvar tre nybyggda livsmedelsfastigheter från NREP. Det största objektet ligger i Tumba i södra Stockholm och de övriga två är belägna i Trelleborg respektive Motala. Fastigheterna är fullt uthyrda med en återstående hyreslängd om cirka elva år. Coop är den dominerande hyresgästen. Transaktionen baseras på ett fastighetsvärde om cirka 345 miljoner kronor och den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 14 300 kvadratmeter.

– Vi är mycket nöjda med att förvärva dessa fastigheter, samtliga belägna i exceptionellt starka mikrolägen. Vi ser nu fram emot att ta hand om både hus och hyresgäster på ett bra sätt framöver, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– I dessa tider känns det extra bra att kunna erbjuda våra investerare en fastighetsexponering där större delen av hyresintäkterna kommer från en hyresgäst som opererar i en bevisat ocyklisk bransch. Vi är även stolta över att förvärva nybyggda fastigheter som hjälper oss att redan från start kunna ticka många boxar kopplade till vårt ambitiösa hållbarhetsarbete, säger Philip Söderqvist, Head of Investments på ABG Fastena.

– NREP utvecklade de moderna fastigheterna för att gynna såväl Coop som det omkringliggande lokalsamhället. I Motala är fastigheten bekvämt beläget för besökarna och i Trelleborg var utvecklingen en central del i att etablera ett populärt handelsområde. Slutligen har fastigheten i Tumba inte bara bidragit till moderna lokaler för Coops räkning, utan även till en aktiv plats för idrott, säger Marianne Hoffman, Investment Director på NREP.

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

Läs mer om NREP på Branschguiden