ABG Fastena i ny sale and leaseback-affär

Transaktioner ABG Fastena genomför en sale and leaseback-affär med Mälarlift-koncernen och förvärvar två lättindustrifastigheter i Västerås respektive Storstockholm. I samband med förvärvet tecknar Mälarlift tolvåriga triple net-hyresavtal.

I Västerås är det Energin 6 som förvärvas, belägen i Tunbytorps industriområde. Fastigheten har en areal om knappt 15 000 kvadratmeter och en uthyrningsbar lokalarea om 3 300 kvadratmeter. I Stockholm är det tomträtten till Järfälla Kallhäll 9:12 som förvärvas, belägen i Stäkets industriområde. Här uppgår arealen till drygt 3 000 kvadratmeter och den uthyrningsbara lokalarean till knappt 1 000 kvadratmeter. Tillträde sker den 30 juni.

– Vi är glada att kunna lägga till ytterligare objekt av denna fina karaktär till vår lättindustriportfölj, där den genomsnittliga avtalslängden uppgår till knappt tio år, och där avtalen generellt är så nära triple net man kommer på den svenska fastighetsmarknaden. Vi har från start också haft ett uttalat fokus på hus av hög teknisk kvalitet och med riktigt bra lägen, och de två enheterna i detta förvärv är inga undantag. Under juni månad har vi nu förvärvat lättindustri för knappt 170 miljoner kronor i två olika affärer, och vi vill fortsätta växa, säger Andreas Birgersson, vd på ABG Fastena.

– Denna affär är ett tydligt exempel på vår förmåga att identifiera och förvärva högkvalitativa fastigheter inom lager och lättindustri. Genom en sale and leaseback-affär adderar vi två strategiskt belägna fastigheter i Västerås och Storstockholm till vår portfölj. Båda är fullt uthyrda på tolvåriga hyresavtal, vilket skapar goda förutsättningar för stabila och långsiktiga kassaflöden, säger Per Nisses, Head of Investor Relations på ABG Fastena.



New Property var säljarens rådgivare i affären.

