Aberdeen Standard Investments miljardköper i Sverige

Transaktioner Aberdeen Standard Investments har under våren tecknat avtal om att i fyra separata affärer förvärva fastigheter för 1,4 miljarder kronor för tre olika fonder och mandat.

I Göteborg köper bostadsfonden ASPER (Aberdeen Standard Pan-European Residential Fund) två bostadsfastigheter med totalt 160 lägenheter i Sisjödal av Nordr (tidigare Veidekke Eiendom). Outpoint var säljarens rådgivare. ASPER köper också ytterligare ett projekt i Göteborg, i Högsbo med 149 lägenheter. I Örebro köper den nya fonden ELIREF (European Long Income Real Estate Fund) Dollarstores centrallager, som byggts och utvecklats av Logistic Contractor. Cushman

& Wakefield var säljarens rådgivare. Vid Bromma flygplats i Stockholm förvärvas för ett externt mandat ett byggvaruhus

uthyrt till Beijer byggmaterial. Tango var säljarens rådgivare.



Bostadsfastigheterna som förvärvas är under uppförande och inflyttning kommer ske under tredje kvartalet 2022. Dollarstores centrallager är under uppförande med planerad inflyttning i maj 2021. Byggvaruhuset uppfördes och hyrdes ut 2018.



Setterwalls, EY, Deloitte, WSP och Newsec har varit Aberdeen Standard Investments rådgivare i affärerna.

