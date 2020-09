Göteborg. Bild: Istock

Aberdeen Standard Investments köper i Göteborg

Transaktioner Nordr, tidigare Veidekke Eiendom, säljer ett hyresprojekt i Sisjödal, Göteborg till Aberdeen Standard Investments. Projektet består av 160 hyreslägenheter i fyra separata huskroppar med en uthyrningsbar yta om cirka 8 440 kvadratmeter.

Sisjödal är ett större utvecklingsområde som fullt utbyggt kommer innehålla cirka 550 bostäder. Området är vackert beläget i en slänt mellan Sandsjöbacka naturreservat och Sisjöns handelsområde i sydvästra Göteborg.

Bygglov och startbesked för de 160 lägenheterna är på plats och produktionen har nyligen startat. Under hösten 2022 kommer de fyra husen vara klara för inflyttning.

– Försäljningen är den första vi gör till institutionella investerare i Göteborgsregionen och är ett led i breddningen av vår affärsverksamhet, säger Per-Martin Eriksson, vd för Nordr Sverige.



Nordr utvecklar bostadsrätter med fokus på storstadsområdena. Sedan en tid tillbaka har bolaget även utvecklat hyresrättsprojekt som sålts till långsiktiga förvaltare. Bolaget bytte namn till Nordr 1 september, då ett konsortium bestående av Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA och Union Real Estate Fund III Holding AS tog över samtliga aktier i Veidekke Eiendom i Sverige och Norge.

– Hyresprojektet i Sisjödal stämmer mycket väl in på vad vi söker. Moderna lägenheter i attraktiva områden kring storstäderna med närhet till service och kommunikationer samt med ett långsiktigt förvaltningsperspektiv i projekteringen som leder till miljöeffektiva fastigheter. Vi uppskattar möjligheten att tillsammans med Nordr genomföra denna affär säger Magnus Kenning, transaktionschef, Aberdeen Standard Investments.



Totalentreprenör är Veidekke Entreprenad.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen