Mikael Rånes, vd för Amasten. Bild: Amasten

300 procents resultatökning för Amasten

Bolag Bolaget redovisar fortsatt tillväxt under det första kvartalet med bland annat en resultatökning på 300 procent.

Kvartalet januari - mars 2021

Hyresintäkterna uppgick till 151 mkr (109)

Driftsöverskottet ökade till 62 mkr (48)

Direktavkastningen uppgick till 2,6 procent (3,1)

Överskottsgraden uppgick till 41,1 procent (43,7)

Förvaltningsresultat fastigheter ökade till 29 mkr (23)

Periodens resultat uppgick till 128 mkr (42)

Resultat per stamaktie 0,18 kr (0,08)



Väsentliga händelser under perioden

2021-01-08 Riki-huset i Timrå Green building-klassat.

2021-01-18 Ägarandelen i SSM 99,3 procent.

2021-02-05 Förvärv av central fastighet i Gävle.

2021-02-19 Mikael Rånes utses till VD och Mattias Lundgren till CFO och vVD.

2021-03-19 Avtal försäljning BRF-projekt i Nacka.



Väsentliga händelser efter perioden

2021-04-07 Nya finansiella mål presenteras.

2021-04-16 Frånträde BRF-Projekt i Nacka.

2021-04-16 Tillträde utestående 50 procent av projektet Järla Station i Nacka.

2021-04-28 Tillträde fastigheter i Skövde/Mariestad.

2021-04-30 Tillträde fastigheter i Gävle.



Fortsatt tillväxt under första kvartalet 2021 – 300 procents resultatökning och fastighetsbeståndet ska fördubblas på tre år, säger Mikael Rånes, vd på Amasten Fastighets AB i en kommentar till rapporten.

Ämnen