Kineum är nu fullt uthyrt. Bild: Markus Esselmark

27-våningshuset Kineum fullt uthyrt

Uthyrning EcoOnline har tecknat avtal om kontorsyta i Kineum. Därmed är det 27 våningar höga huset i Gårda hundra procent uthyrt långt före färdigställandet.

Kineum är en 27 våningar hög destination i Gårda i Göteborg, som just nu utvecklas av Platzer och NCC. JIMMY´Z Resort & Hotel, som utvecklas av ESS Group, kommer att fylla huset med flera restauranger, caféer, pool club, konferensanläggning och musikscen. Kontorshyresgäster blir bland andra ESS Group, Lowell, Wint Group och NCC.

– Vi gläds över det stora intresset för Kineum och välkomnar EcoOnline till Kineum-familjen. Kineum blir så mycket mer än bara ett kontorshus, det är en kreativ och inspirerande miljö där gränserna mellan arbete, möten, nöjen och upplevelser suddas ut, säger Mikael Dotevall, affärsområdeschef på Platzer.



EcoOnline, som är ett innovativt mjukvaruföretag som utvecklar lösningar för säkra och effektiva arbetsplatser, har tecknat ett 5-årigt hyresavtal om 916 kvm. De flyttar in på våning 19 i maj 2023.

– Kineum är ett nytt, unikt och hållbart kontorshus med integrerat hotell som kommer stärka oss som bolag på vår fortsatta tillväxtresa i Sverige. Vi är övertygade om att en fantastisk arbetsmiljö får människor, varumärket och lönsamheten att växa och vårt nya kontor kommer att bidra till detta. Det kommer att vara en modern mötesplats för såväl våra befintliga och blivande medarbetare som kunder, säger Martina Jonsson, vd på EcoOnline.



Kineum omfattar en ny byggnad vid Ullevimotet om 26 000 kvadratmeter fördelat på 27 våningar, som byggs samman med befintlig byggnad om 16 000 kvadratmeter. Projektet byggstartade i Q4 2018 och kommer att färdigställas under 2022. Projektet genomförs gemensamt av NCC och Platzer i ett bolag som ägs 50/50 av parterna. Platzer kommer förvärva NCC:s andel då projektet är färdigställt. Uthyrningsgraden i hela fastigheten är 89 procent.

