24 Storage utser ny vd

Bolag Styrelsen i 24 Storage har träffat en överenskommelse med Fredrik Sandelin som lämnar bolaget efter tre och ett halvt intensiva år som vd och koncernchef och går vidare mot nya utmaningar. Styrelsen har samtidigt utsett Stefan Nilsson till ny vd och koncernchef som en del av bolagets nästa utvecklingsfas. Stefan Nilsson tillträder den 30 juni 2022.

– Efter T-C Storage BidCo AB:s förvärv av 24 Storage i december 2021 har fokus varit att integrera bolaget inom T-C Storage Group för att skapa en marknadsledande self storage-plattform i Sverige. I detta sammanhang är vi glada över att Stefan Nilsson kommer att leda den kombinerade plattformen med mandat att realisera operativ effektivitet och påskynda våra tillväxtambitioner. Vi vill tacka Fredrik Sandelin för hans stora engagemang och framgångsrika ledarskap på 24Storage, säger Jasper Gilbey, styrelseordförande i 24 Storage.

– Jag är glad och stolt över att ha fått leda utvecklingen av 24 Storage till det näst största svenska self storage-bolaget. Vi har vuxit kraftigt under dessa år och genomfört en lyckosam börsnotering. Genom att skapa ett attraktivt kunderbjudande som bland annat resulterat i tillväxt, förbättrat resultat och kassaflöde, har vi skapat värde såväl för kunder som ägare, säger Fredrik Sandelin, verkställande direktör i 24 Storage.



Stefan Nilsson har 25 års erfarenhet inom self storage-branschen och var avgörande för att bygga upp den paneuropeiska Shurgard-portföljen samt etablera 24 Storage. Genom att bygga upp Green Storage från starten har Stefan Nilsson varit avgörande för att utmana status quo i self storage-branschen i syfte att automatisera den produkt som man vill bygga vidare på genom integrationen av 24 Storage i den bredare self storage-plattformen. Stefan Nilsson är styrelseledamot och verkställande direktör i Green Storage.

