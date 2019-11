Fredrik Sandelin, vd för 24 Storage. Bild: 24 Storage

24 Storage till First North

Bolag 24 Storage, en snabbväxande aktör inom self storage, planerar en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och i samband med noteringen genomföra en nyemission av aktier om totalt cirka 100 miljoner kronor.

24 Storage grundades 2015. Bolaget erbjuder sina kunder förvaringsyta utanför hemmet på ett enkelt sätt med hög tillgänglighet med ambition om att bli marknadsledande på den svenska marknaden. Bolaget driver och utvecklar förrådsanläggningar med fokus på direktägande framför att hyra lokal.

Bolagets fastighetsportfölj värderades till cirka 1,1 miljarder kronor per den 30 september 2019 och antalet uthyrbara kvadratmeter uppgick till cirka 50 000. Idag har bolaget 23 högkvalitativa förrådsanläggningar med över 10 000 uthyrbara förråd som med fokus på proptech möjliggör en centraliserad affärsmodell i syfte att uppnå skalbarhet.



Anmälningsperioden inleds den 27 november 2019 och första handelsdag på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 10 december 2019.



Priset per aktie i erbjudandet har fastställts till 47 kronor, motsvarande ett värde av det totala antalet aktier i 24 Storage om cirka 601 miljoner kronor före erbjudandet.



Cornerstone-investerare har åtagit sig att teckna aktier för 75 miljoner kronor, motsvarande 75 procent av erbjudandet. Dessa är bland andra Adrigo Asset Management (17 MSEK), Consensus Asset Management via tre fonder (15 MSEK), Johan Thorell via bolag (15 MSEK) och Ivar Kjellberg AB (15 MSEK).



Befintliga aktieägare inkluderar bland andra Ernström Kapital AB, Swedia HighP AB (Staffan Persson), Michael Fogelberg, Realm AB (familjen Tilander), Hajskäret Invest AB (Carl Rosvall), Per Josefsson Invest AB, Inbox Capital AB (familjen Wattin) och Ulf & Bo Eklöf Invest AB.



Fredrik Sandelin, vd, kommenterar:

– Som en av Sveriges ledande aktörer inom self storage med en tydlig tillväxtagenda, kommer noteringen på Nasdaq First North Growth Market att stärka våra möjligheter för fortsatt expansion. Dessutom bidrar en notering till ökad varumärkeskännedom. Urbanisering, trångboddhet och en ökad befolkningsmobilitet driver efterfrågan inom self storage samtidigt som vår affärsmodell med digitaliserade och automatiserade processer gynnar oss som uppstickare och möjliggör skalbarhet och fortsatt tillväxt. Vi är väldigt stolta över det stora intresse vi mött från investerare där de som ingått förhandsåtaganden utgörs av fondbolag och parter med tydlig fastighetskoppling.



Jan-Olof Backman, styrelseordförande, kommenterar:

– Self storage kräver framförallt anläggningar i bra lägen, tillgång till finansiering och effektiv drift. Med 23 förrådsanläggningar och nya etableringar under kommande åren har 24 Storage goda förutsättningar att leverera aktieägarvärde via fortsatt tillväxt, positiva kassaflöden och successiv uppvärdering av fastighetsportföljen. Den stundande noteringen utgör en viktig milstolpe för Bolaget och är en kvalitetsstämpel som bidrar till trygghet för investerare och kreditgivare.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

