Stordalen skriver över ägandet på barnen

Publicerad den 22 Januari 2018

Petter Stordalen överlåter Strawberry Holding AS till barnen, Henrik, Emilie och Jakob Stordalen.

Bolag Petter Stordalen överlåter ägarskapet i ägarbolaget Strawberry Holding till sina tre barn. Totalt rör det sig om värden på cirka 25 miljarder kronor. Samtidigt behåller han en kontrollerande funktion i verksamheten.

Strawberry Holding innehåller bland annat hotellkoncernen Nordic Choice Hotels.



Överföringen av ägarskapet för Strawberry Holding-koncernen meddelades av Petter A Stordalen själv i samband med Nordic Choice Hotels stora årliga personalevent: Vinterkonferensen, populärt kallad VK. Under VK samlas årligen 3 000 anställda i koncernen till föredrag, prisutdelningar och fest.



– Jag har aldrig varit i bättre form och aldrig känt mig längre ifrån pensionen. Detta handlar bara om att den dagen då jag inte längre är här, så kommer mina barn att axla ansvaret för koncernen på ett sätt som säkerställer både långsiktighet och kontinuitet, säger Petter Stordalen.



Överföringen innebär i praktiken inga ändringar utöver själva ägarskapet i familjen. Petter Stordalen kommer att ha kvar sin kontrollerande funktion i företaget så länge han lever. Vidare kan nämnas att man samtidigt hindrar möjligheten att koncernen säljs, delas upp eller börsnoteras. Detta görs i syfte att säkerställa kontinuitet, långsiktighet samt skapa trygghet för de anställda.



– Jag har branschens allra bästa medarbetare och det är viktigt för mig att alla dessa fantastiska människor vet om att hela familjen nu står samlade bakom önskemålet om att behålla både företaget och de anställda framöver, berättar Petter Stordalen.



Stordalens tre barn Emelie, 25, Jakob, 23 och Henrik, 20, har alla uttryckt en önskan och ett intresse om att delta i den fortsatta utvecklingen av sin pappas livsverk.

- Vi är både ödmjuka inför, och stolta över, att få lov att överta detta fantastiska företag en gång i framtiden, säger Emilie Stordalen, som är Petter Stordalens äldsta barn.



Hotellkungen har under många år varit engagerad i vikten av bra företagskulturer och håller en rad föredrag kring temat. Barnen säger att detta har varit inspirerande:

– Pappa har lärt oss mycket om hur man skapar en bra arbetsplats och hur medarbetare bäst trivs i sina yrkesroller, poängterar Henrik Stordalen.



Jakob A Stordalen tillägger att detta är något som de har fått med sig under hela uppväxttiden:



– Vi har en pappa som öser enormt mycket beröm över de medarbetare han har omkring sig. Vi har det med oss i blodet och vi vet mycket om sambandet mellan att driva en framgångsrik koncern och att bygga en företagskultur, tillägger Jakob Stordalen.

Generationsskiftet har varit planerat under flera år. Hösten 2016 genomgick företagsstrukturen en omfattande omstrukturering för att förbereda för en senare överföring av ägarskapet och parallellt med denna process fick Stordalens tre barn styrelseplatser i Stordalen Foundation. De sista dokumenten kring överföringen av ägarskapet i Strawberry Holding-koncernen signerades i fredags kväll i Stockholm.



Fakta om Strawberry Holding AS

? Familjen Stordalen är hundraprocentig ägare av Strawberry Holding AS.

? Totalt består Strawberry Holding AS av fyra verksamheter som opererar inom olika verksamhetsområden.

? Koncernen investerar huvudsakligen inom egendom, finans, hotelldrift och konst.

? Koncernen stödjer dessutom utvalda initiativ och organisationer som bidrar till ett mer bärkraftigt samhälle.



Fakta om överföringen av ägarskapet

? Petter A Stordalen överför 99,99 % av sina aktier i ägarbolaget Strawberry Holding AS till tre investeringsföretag (Rosales Invest AS, Rosoideae Invest AS och Rosasease Invest AS) som ägs av hans tre barn Emilie (25), Jakob (23) och Henrik A. Stordalen (20).

? Petter A Stordalen behåller 0,01 % av aktierna i Strawberry Holding AS och genom tillhörande aktieägaravtal, behåller Petter A. Stordalen sin kontrollerande funktion över Strawberry Holding AS så länge han lever. Överföringen innebär i praktiken därmed inga ändringar utöver själva ägarskapet i familjen.

? Avtalsupplägget säkerställer kontinuitet och långsiktighet genom att hindra möjligheten att koncernen säljs, delas eller börsnoteras.

? Företaget Strawberry Fields, som är ett rent egendomsbolag och som ägs av Petter A. Stordalen privat, omfattas inte av överföringen.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Ännu ett tungt namn lämnar Colliers Bolag På mindre än ett år har Colliers tappat så väl transaktionschefen Robert Treutiger som uthyrningschefen Sophia Heurlin. Nu kan Fastighetssverige avslöja att ännu ett tungt namn lämnar för en konkurrent. Här är de mest profilerade värvningarna 2017



Annons

Ahlsell introducerar Move Up – ett nytt koncept för omflyttningsrenoveringar Bolag Under det gångna året har en rad fastighetsbolag fått upp ögonen för Ahlsells nya koncept för omflyttningsrenoveringar, Move Up. Konceptet bygger på Ahlsells långa erfarenhet att hjälpa fastighetsförvaltande företag och ett nära samarbete med ledande leverantörer. Under det gångna året har en rad fastighetsbolag fått upp ögonen för Ahlsells nya koncept för omflyttningsrenoveringar, Move Up. Konceptet bygger på Ahlsells långa erfarenhet att hjälpa fastighetsförvaltande företag och ett nära samarbete med ledande leverantörer.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland

Här är alla talare - anmälan stänger på fredag Fastighetsmarknadsdagen Östergötland Rutger Arnhult, Kristina Edlund, Tor Borg, Adam Cocozza, Roger Ekström, Lennart Ekdal, Kikki Liljeblad, Håkan Frisén, Lisa Lagerén, Ted Lindqvist, Susanne Roback, Martin Malhotra, P-O Skoog, Ted Mattsson, Charlotte Vikström, Christian Wahlström, Fredrik Törnqvist och Per Widman. Där har du talarna till Branschens mötesplats i Östergötland nästa torsdag den 1 februari. Anmälan stänger nu på fredag. De stora frågorna: publikens val Paketering av fastigheter – risker oc...

Så ser Geelys Sverigeplaner ut Bolag För Fastighetssverige lägger Gang Wei, vice vd för Geelyägda bolaget Cevt, ut texten gällande planerna för den jättelika innovationsanläggningen i Göteborg. ”Ska bli mer än ett centrum för utveckling”.

Stordalen skriver över ägandet på barnen Bolag Petter Stordalen överlåter ägarskapet i ägarbolaget Strawberry Holding till sina tre barn. Totalt rör det sig om värden på cirka 25 miljarder kronor. Samtidigt behåller han en kontrollerande funktion i verksamheten.



Annons

Zengun köper RA Bygg Bolag Zengun stärker sin position i Stockholm genom att köpa RA Bygg.

Nya varumärken klara för Mölndal Galleria Uthyrning Mölndal Galleria invigs i höst och nu kan Citycon avslöja ytterligare åtta butiker som är klara för etablering. Nya hyresgäster till Mölndal Galleria

Skanska stöttar ny forskarskola för automation Bolag Skanska stöttar en ny industriforskarskola inom automation vid Mälardalens Högskola. Tillsammans med Sveriges främsta industrier och forskare ska Skanska fokusera på det nya området byggautomation.



Annons

JLL förstärker inom retail Bolag JLL fortsätter att växa i Göteborg och adderar spetskompetens inom retail.

Ahlsell öppnar på 5 000 kvadratmeter i Linköping Uthyrning Just nu pågår inflyttningen i Ahlsells nya butik på Tornbyområdet i Linköping. Dörrarna till den nya butiken öppnas den 5 februari 2018.



Annons

Byggpartner rekryterar från Skanska Karriär Byggpartner har anställt Mathias Eriksson som ny arbetschef med ansvar för Västerås. Han kommer närmast från Skanska där han haft en roll som projektchef. Byggpartner anställer ny CFO Byggpartner får bygguppdrag av Kärnhem

"En droppe i havet men det funkar för mig" Fredagsprofilen Vilket är det sämsta rådet Cecilia Ehrenborg Williams har fått i sin karriär? Vem tillhör det mäktigaste numret i hennes telefonbok? Och varför tvättar hon på natten? Det och mycket mer berättar SGBC:s vd i veckans Fredagsprofilen. "Jag saknar helt självkritik" ”Jag blir kanske lite för engagerad”



Annons

Stordalen tecknar avtal om 487 nyproducerade lägenheter i Solna Uthyrning Petter Stordalens investeringsbolag Strawberry Living har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Alm Equity och Svenska Nyttobostäder om 487 nyproducerade lägenheter i Solna. Det nya lägenhetsbeståndet kommer att förmedlas genom Företagsbostäder. Så ska Företagsbostäder växa med Stordalen

Swedbank-kvartett startar nytt bolag Bolag Personerna som tidigare drivit Swedbank Kommersiella Fastigheter i västra Sverige sedan 2006 etablerar nu bolaget Mike Kommersiella Fastigheter. "Ska kunna vara friare och lite personligare".



Annons

Brunswick köper 13 fastigheter i centrala London Transaktioner Brunswick Real Estate UK, Brunswick Real Estates nyligen etablerade investeringsverksamhet i Storbritannien, har köpt en fastighetsportfölj i centrala London. De kommer sammanlagt investera 150 miljoner pund, cirka 1,7 miljarder kronor, i fastigheterna i ett femårigt kapitalförvaltningsprogram. Profi köper Badkarsfabriken av Brunswick Brunswick Real Estate samlar gruppens...

Oscar bildar joint venture med Starwood Bolag Oscar Properties har bildat joint venture med en enhet av Starwood Capital Group i syfte att utveckla kvarteret Primus på Lilla Essingen. Det gemensamma bolaget ägs till 30 procent av Oscar Properties och till 70 procent av Starwood Capital. Fastigheten tillträds under det första halvåret 2018. Oscar säljer förvaltningsfastighet i ... Oscar säljer för 745 miljoner till Ca...

25 000 kvadratmeter kontor planeras i Lund Bygg/Arkitektur Det är Castellum som önskar förtäta inom sin fastighet i norra delen av Ideonområdet i Lund. En ny detaljplan skickas nu ut på samråd av byggnadsnämnden. Den möjliggör kontorsbyggnader med cirka 800-1 000 nya arbetsplatser. Nordic Wellness till Castellum i Norr... Castellum hyr ut centralt i Jönköping