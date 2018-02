Stor utdelningshöjning för Bonava

Publicerad den 2 Februari 2018

tweet

Bolag Bonava höjer utdelningen till 5,20 (3,80) kronor per aktie. Även Q4 var resultatmässigt bra.

Bild: Bonava

Joachim Hallengren. Joachim Hallengren.

Nettoomsättningen uppgick till 6 055 MSEK (6 584) i Q4 och 14 479 MSEK (13 492) för helåret.



Rörelseresultatet uppgick till 820 MSEK (985) för Q4 och 1 946 MSEK (1 562) för helåret.



Resultat per aktie för Q4 blev 6,03 kr (6,61) för Q4 och 12,99 (9,26) för helåret.



Vd Joachim Hallengren:



- Vi avslutade året med ett resultatmässigt bra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 820 (985) MSEK och inkluderade vinst från markförsäljningar om 45 (197) MSEK. Rörelsemarginalen justerat för vinst från markförsäljningar var i linje med i fjol och uppgick till 13,1 (13,3) procent. Nettoomsättningen minskade trots att vi resultatavräknade fler bostäder. Det berodde på minskad försäljning av mark samt en något förändrad produktmix där bland annat en större andel bostäder till lägre pris resultatavräknades i Sverige och i Danmark.



- Antalet sålda bostäder minskade med 8 procent under kvartalet, drivet av en svag utveckling i Sverige. Den svenska marknaden blev efter en period av sjunkande bostadspriser, politiska beslut och negativ marknadspsykologi allt mer avvaktande under hösten. Det var inte oväntat med en korrigering på den svenska marknaden efter de senaste årens starka uppgång och det vi såg under det fjärde kvartalet var en ökad osäkerhet och en omställning där köpare och säljare behöver hitta varandra på en ny prisnivå. Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur länge osäkerheten håller i sig, men jag konstaterar samtidigt att det finns en god underliggande efterfrågan på bostäder och att makroekonomiska förutsättningar är fortsatt gynnsamma för bostadsmarknaden i Sverige.



- På vår näst största marknad Tyskland ökade försäljningen, både under kvartalet och för helåret. Den tyska ekonomin är stark och det finns en stor efterfrågan på bostäder från såväl konsumenter som investerare.



- Produktiviteten i vår industri är för låg jämfört med andra industrier. För att öka vår egen effektivitet har vi under året investerat i ett flertal projekt inom bland annat digitalisering, vilket återspeglas i de ökade administrationskostnaderna för året. Detta är investeringar för framtiden som möjliggör att vi kommer att kunna erbjuda ännu bättre och mer prisvärda bostäder till våra kunder.



- Bonava står på en stabil grund och har en låg riskprofil. Vi har ett brett erbjudande till både konsumenter och investerare. Under året gjorde vi investeraraffärer motsvarande cirka 30 procent av vår totala försäljning vilket är i linje med vår målsättning. Vi finns dessutom i åtta länder och på 23 marknader. Detta ger möjligheter för oss att möta lokala förändringar i efterfrågan och därmed att

investera i de marknader som genererar bäst avkastning. Vi har därför i enlighet med vår strategi fortsatt att växa i Tyskland och ökat såväl antalet byggrätter som starter. Vi har en god soliditet och justerat för lån i bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag hade vi vid utgången av året en nettokassa. Med vår breda geografiska spridning, vårt diversifierade erbjudande, vår starka finansiella position och vårt tydliga fokus på affordable är vi väl rustade för framtiden.





- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Arnhult: ”Vi har åtta bolag, i går var det nio” Bolag Rutger Arnhult har just sålt fyra procent av ett noterat fastighetsbolag. I en lång intervju med Fastighetssverige berättar han om bland annat om karriärens största misstag, barnuppfostran och tradingen som omsätter 20 miljarder kronor om året.



Annons

Ilija Batljan om böterna: "Respekterar beslutet" Bolag SBB tvingas till två årsavgifter, motsvarande 784 592 kronor, i böter sedan man brutit mot Nasdaqs regelverk. För Fastighetssverige ger vd:n Ilija Batljan sin syn på saken. Nasdaq bötfäller SBB Ekonomi/Finansiering Samhällsbyggnadsbolaget tvingas betala cirka 1,5 miljoner kronor sedan man brutit mot börsens regelverk.

Fastighetsmarknadsdagen Östergötland



Annons

Index bygger 69 meter högt bostadshus i Norrtälje Bygg/Arkitektur Index Residence planerar för Havstornet som ska byggas mitt på kajen i Norrtälje Hamn - bara 15 meter från vattnet.

Det blir 69 meter högt och därmed ett av de högsta bostadshusen i landet norr om Kista.

- Intresset är så stort att vi beslutat att påbörja projektet tidigare än planerat. Vi räknar med säljstart under våren, säger Rickard Haraldsson, vd på Index Residence.

SBB genomför sitt första finländska förvärv Transaktioner Samhällsbyggnadsbolaget i Norden genomför sin första affär i Finland genom förvärvet av tre äldreboenden. Därmed etablerar sig bolaget som ägare av samhällsfastigheter i ytterligare ett nordiskt land.

Nordisk Renting hyr ut till Caverions globala hk Uthyrning Nordisk Renting ingår avtal med Caverion avseende nytt huvudkontor i Friherrs, Vanda, Finland.



Annons

"Ett erkännande att arbetsmetoden är rätt" Bolag Smartkontroll.se fick motta Baltic Horizon Fund Award för bästa digitala idé. Efter priset siktar nu bolaget på att utveckla sin produkt vidare. Svensk fastighetsstartup vinner baltiskt digitalpris

Genesta storköper i Finland Transaktioner Genesta har, på uppdrag av Genesta Nordic Real Estate Fund II (GNRE Fund II), förvärvat den 66,680 kvadratmeter stora logistikfastigheten Juvan Teollisuuskatu 25 i Esbo, Finland.



Annons

Vasakronan: Värden i Stockholm upp 8,5 procent under 2017 Bolag Stark efterfrågan på kontorslokaler, rekordlåga vakanser och stigande marknadshyror resulterade i det högsta driftnettot någonsin för Vasakronan. Fastighetsvärdet är uppe i 126,9 miljarder kronor.

Stor utdelningshöjning för Bonava Bolag Bonava höjer utdelningen till 5,20 (3,80) kronor per aktie. Även Q4 var resultatmässigt bra.

Profi hyr ut i Jakobsberg Uthyrning Profi Fastigheter har tecknat ett nytt hyresavtal med Friskis & Svettis i Jakobsberg. Avtalet innebär att Friskis & Svettis hyr 2 830 kvadratmeter verksamhetslokaler i Profis fastighet JV100 invid Jakobsbergs station. Avtalet löper över tio år med tillträde under tredje kvartalet.



Annons

Specialfastigheter utvecklar i Värnamo Bygg/Arkitektur Det statliga fastighetsbolaget Specialfastigheter har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SIS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.

Castellum i Stockholm förstärker organisationen Bolag För att ytterligare stärka sin position utökar Castellum Region Stockholm-Norr sin organisation och rekryterar två projektchefer med fokus på regionens stadsutvecklingsprojekt. Castellum får ny HR-direktör



Annons

Sveafastigheter får markanvisning i Östberga Bygg/Arkitektur Sveafastigheter Bostad får markanvisning i stadsdelen Östberga för 125-150 hyreslägenheter.