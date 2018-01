Skanska vinstvarnar – säger upp 3 000 anställda...

Publicerad den 17 Januari 2018

Bolag Skanska genomför en strategisk översyn för att förbättra lönsamheten. Översynen och dess åtgärder belastar Q4-resultatet med 1,1 miljarder kronor och 2018 med 600 miljoner kronor.

Cirka 3 000 anställda kommer att sägas upp. Utdelningen bibehålls. Skanska-aktien faller med drygt fem procent i börsöppningen.

Bild: Skanska

Anders Danielsson. Anders Danielsson.

Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 5,3 miljarder kronor, motsvarande en vinst per aktie på 12 kronor. Styrelsen föreslår bibehållen utdelning om 8,25 kronor per aktie.



För att förbättra lönsamheten kommer Skanska att minska verksamheten i de olönsamma affärsenheterna, öka fokus på kostnadskontroll och riskhantering. Skanska genomför också ett antal organisations- och ledarskapsförändringar. Som en följd av otillfredsställande resultat i flera av byggenheterna har Skanska beslutat om följande åtgärder: omstrukturera byggenheterna i Polen, lämna energisektorn i USA, fokusera på kärnverksamheten i UK och fortsätta anpassa verksamheten i Tjeckien till en tuffare marknad.



De nordiska byggenheterna är fortsatt starka.



Inom bostads- och kommersiell fastighetsutveckling är marknaden god och ambitionerna att växa består.



Till följd av den svaga marknaden i Europa kommer Skanska att minska sin verksamhet inom infrastrukturutveckling och koncentrera sig på den amerikanska marknaden.



Omstruktureringen av byggenheterna innebär en nedskrivning om totalt 1 miljard kronor, som inte har påverkan på kassaflödet, och en kostnad för omstrukturering om cirka 100 miljoner kronor i det fjärde kvartalet 2017.



Resultatet för byggverksamheten utanför Norden är mycket otillfredsställande under det fjärde kvartalet 2017. Projektnedskrivningar i den polska byggverksamheten belastar resultatet med cirka 400 miljoner kronor.



Efter nedskrivning, kostnad för omstrukturering och projektnedskrivningar beräknas rörelseresultatet för helåret 2017 bli cirka 5,3 miljarder kronor (8,2) och vinsten per aktie 12 kronor. Vinsten per aktie år 2016 uppgick till 15,89 kronor.



Omstruktureringen av flera affärsenheter fortsätter under året och kommer även att omfatta en översyn av koncernens styrning i syfte att minska kostnader och öka effektivitet. Kostnaden för dessa åtgärder tas i 2018 och beräknas bli cirka 600 miljoner kronor och härrör huvudsakligen från uppsägningar av omkring 3 000 anställda. Uppsägningarna uppskattas innebära kostnadsbesparingar om cirka 1 miljard kronor årligen.







- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden



I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.



Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus.



Läs mer om Skanska Commercial Development Nordic på Branschguiden

