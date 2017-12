NCC:s expert: ”Tomten bör kunna landa på svenska hustak”

Publicerad den 22 December 2017

tomten.jpg

Sverige NCC skickade precis ut årets skönaste pressmeddelande; budskapet är att vi inte ska vara oroliga för att jultomten ska knäcka våra tak.

Svenska hustak ska klara ett besök från jultomten. Det visar NCC i en unik beräkning. Men mycket är osäkert. Tomten får exempelvis inte ha all världens paket med sig på en gång. För då kan det gå illa.



– I så fall lär huset jämnas med marken, säger NCC:s expert, anläggningskonstruktör Thomas Lechner på NCC Teknik.



Thomas Lechner har under de senaste dagarna fördjupat sig i ett av världens mysterier. Hur kan Jultomten år efter år landa på hustaken utan att braka igenom?



Frågan är berättigad eftersom en grovt överviktig man med åtta renar och en välfylld släde sannolikt väger närmare 1,5 ton.



– Beräkningen bygger på en del icke verifierbara fakta. Jag har räknat ut att tomten väger omkring 150 kilo, släden väger 140 kilo, renarna 960 kilo och julklappssäcken 50 kilo. I så fall ska det gå, förutsatt att villan har tegeltak och uppfyller byggnormen, säger Thomas Lechner.



Ett katastrofscenario är att jultomten har släpat med sig alla klappar i samma last. Enligt NCC:s beräkningar, som bygger på 0,1 kilo per klapp till 2 miljarder barn samt 5 000 ton juteväv, kan säcken väga omkring 200 000 ton och vara 50 meter hög. Trycket mot taket blir 2,0 MPa (megapascal). Det är maximalt rekommenderat tryck för att bygga mot granitberg. Under ett sådant tryck blir en svensk villa ungefär lika bärkraftig som papper.



– Vi får hoppas att jultomten har tänkt sig för. På NCC har vi antagit att han rimligtvis måste ha julklappsdepåer på strategiska ställen, säger Thomas Lechner.



Även lutning, tomtens fart och mängden snö på taket påverkar utgången. NCC har räknat med 50 procents extra tryck av dynamisk effekt för landningen, en halvmeters snötäcke och 25 graders lutning på taket. Har taket större lutning, kommer släden att glida av. Men Thomas Lechner har även en högst privat teori om hur jultomten lyckas varje år, utan att braka igenom några tak.



– Jag har försökt göra beräkningen under förutsättning att jultomten inte upphäver fysikens lagar. Ett naturvetenskapligt förhållningssätt är det enda godtagbara. Men det är klart som skinkspad att han har tillgång till någon sorts julmagi. Om tomten finns måste det ju vara det mest rimliga antagandet. Min slutsats är i alla fall att tomten kan komma även i år, säger Thomas Lechner.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Kommentera

När du lämnar en kommentar måste du uppge e-post, den används endast till att informera dig om svar på din kommentar och visas inte för andra besökare.

Det krävs JavaScript för att se kommentarerna via Disqus.

Mer från Fastighetssverige

Annons

Atrium Ljungberg miljardsäljer till CBRE GI Transaktioner Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av fastigheten Söderby Huvudgård 2:43 i Haninge, mer känd som handelsplatsen Port 73. Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 977 miljoner kronor. Köpare är CBRE Global Investors.

NCC:s expert: ”Tomten bör kunna landa på svenska hustak” Sverige NCC skickade precis ut årets skönaste pressmeddelande; budskapet är att vi inte ska vara oroliga för att jultomten ska knäcka våra tak.

Näst högsta transaktionsvolymen hittills i Norden – trots stor nedgång i Sverige Transaktioner Transaktionsvolymen på den nordiska fastighetsmarknaden kommer att passera 42 miljarder euro under 2017. Det är den näst högsta nivån som någonsin noterats. Volymerna ökar i samtliga länder förutom i Sverige som backar med nästan 30 procent från 2016, visar nya siffror från Pangea Property Partners.

Alsmarker lämnar Nyréns Karriär Tomas Alsmarker går vidare efter fem år som vd för Nyréns Arkitektkontor. Nyréns plockar ny vd från Tyréns

Serneke bygger nytt kunskaps- och kulturcentrum i Falkenberg Bygg/Arkitektur Serneke har undertecknat ett avtal med Falkenbergs kommun om att bygga ett nytt kunskaps- och kulturcentrum. Projektet är Falkenbergs kommun största investering någonsin och ordervärdet uppgår till omkring 195 miljoner kronor. Serneke utvecklar Annebergs centrum Serneke passerar 1 000 anställda

Anna-Karin Hag blir ny CFO på Corem Bolag Anna-Karin Hag tillträder rollen som CFO i januari 2018 efter att ha varit tf CFO på Corem sedan september 2017.

Julefrid och baltiska fastigheter Event Vi rör oss mot jul, en tid som för många brukar ge lite tid för eftertanke och reflektion. Vi får en möjlighet att hinna ikapp oss själva och landa i saker och ting. Inte sällan brukar vi få lite nya perspektiv. Ny tävling för digitala fastighetsidéer