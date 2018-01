MoS tar tillbaka förstaplatsen som stockholmarnas favoritcentrum

Publicerad den 26 Januari 2018

Handel Mall of Scandinavia återtar förstaplatsen som stockholmarnas favoritcentrum. Förra årets vinnare, Täby Centrum, kommer på andraplats. Evimetrix har undersökt Stockholms köpcentrum-marknad utifrån tio olika kategorier.

Mall of Scandinavia

Stockholmarna har utsett Mall of Scandinavia till bästa centrum – alla kategorier, följt av Täby Centrum och Nacka Forum – men det delas också ut pris i tio underkategorier. För att få nöjda kunder är det viktigt att lokalerna är trivsamma och att centrumet har en trivsam atmosfär. Självklart har faktorer som utbud av affärer och kvalitetsnivån i centrumets affärer också betydelse för bedömningen.



Det centrum som stockholmarna anser är mest trivsamt (lokaler och atmosfär) är Mall of Scandinavia. Förra årets vinnare, Täby centrum, kommer på andra plats och NK på tredje. Vad gäller utbudet av affärer återtar Mall of Scandinavia även här första platsen från Täby Centrum. Sickla Köpkvarter behåller tredjeplatsen vad gäller utbud av affärer och håller därmed fortsatt lokalkonkurrenten Nacka Forum bakom sig.



Åhléns City vinner besöksligan, för sjätte året i rad. Gallerian som fortfarande genomgår en omfattande omdaning kommer trots detta på andra plats följt av NK.



Kategorin årets klättrare – som infördes 2015 – tilldelas i år Port 73. Priset går till det centrum som haft den bästa utvecklingen av sitt Nöjd Kund Index – NKI. Mest av alla ökade alltså Port 73, följt av Tumba Centrum och Tyresö Centrum.



Branschens Nöjd Kund Index (NKI) ligger har varit stabilt i flera år men ökar i år med en betygsenhet jämfört med tidigare.



– Kampen om stockholmarnas gunst och första platsen som Stockholmarnas favoritcentrum har i år varit mycket hård och jämn – säger Alf Brydolf-Berg, vd på Evimetrix.



- Förra året vann Täby Centrum med en hårsmån före Mall of Scandinavia. Täby Centrum har behållit sin kundnöjdhet i år men Mall of Scandinavia har ökat kundnöjdheten. Mall of Scandinavia vinner i princip samtliga möjliga kategorier, säger Alf Brydolf-Berg, vilket förklarar centrumets starka position och höga kundnöjdhet.



Undersökningen är genomförd via en webbenkät riktad till allmänheten i Storstockholm. 1 800 personer har uttalat sig om totalt 51 centrumanläggningar.



Stockholmarnas favoritcentrum

1. Mall of Scandinavia

2. Täby Centrum

3. Nacka Forum



Citygallerior

1. NK

2. Åhléns City

3. Mood Stockholm



Stadsdelscentrum

1. Liljeholmstorget

2. Fältöversten

3. Solna Centrum



Kommun/regioncentrum

1. Mall of Scandinavia

2. Täby Centrum

3. Nacka Forum



Handelsplats

1. Sickla Köpkvarter

2. Bromma Blocks

3. Stockholm Quality Outlet



Årets klättrare (NKI)

1. Port 73

2. Tumba Centrum

3. Kungens kurva



Utbudet av affärer

1. Mall of Scandinavia

2. Täby Centrum

3. Sickla Köpkvarter



Utbudet av restauranger/caféer

1. Mall of Scandinavia

2. Kista Galleria

3. Mood Stockholm



Trivsammast (lokaler och atmosfär)

1. Mall of Scandinavia

2. Täby Centrum

3. NK



Flest stockholmare besöker

1. Åhléns City

2. Gallerian

3. NK



