Lidl Sverige rustar för expansion - bygger ut logistikcenter

Publicerad den 31 Januari 2018

Bygg/Arkitektur Lidl växer i Sverige och har idag 171 butiker runt om i Sverige. Planen är att expandera ytterligare och målet är att nå 200 butiker fram till och med år 2020. För att möjliggöra en högre takt i expansionen bygger livsmedelskedjan nu ut det befintliga logistikcentret i Rosersberg med ytterligare 13 000 kvadratmeter.

Bild: Lidl Sverige

Lidl bygger ut i Rosersberg. Lidl bygger ut i Rosersberg.

Lidl kommer under 2018 att öppna ett flertal butiker och bygger även nytt huvudkontor i Barkarbystaden som planeras stå klart under 2019. Det utbyggda logistikcentret möjliggör för den höga expansionstakten och är en viktig del i företagets verksamhet.



– Logistikcentren är naven i Lidls verksamhet. Vår smarta logistik bidrar till vi kan hålla låga priser, dessutom är det en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Genom att öka kapaciteten i Rosersberg är vi väl rustade för vår fortsatta expansion säger Johan Augustsson, fastighetsdirektör på Lidl Sverige.



Lidl arbetar sedan lång tid tillbaka med hållbarhet i många av verksamhetens delar, alltifrån sortiment till butiksbyggnader och klimatkompensation. Även logistikområdet omfattas av hållbarhetsarbetet. Genom ett smart logistiksystem med utgångspunkt i centrallager och fokus på högre fyllnadsgrad har livsmedelskedjan kunnat minska antalet transporter och levererar varor till varje butik endast en gång per dygn.



Genom att varorna körs ut under natten undviks tomgångskörning i kösituationer, på så sätt kommer leveranserna fram både snabbare och mer miljövänligt. Utöver minskade utsläpp innebär systemet dessutom att butikspersonalen kan koncentrera arbetet och fokusera på kunderna istället för att flera gånger per dag hantera varuleveranser.



Bygget av det nya logistikcentret påbörjas under 2018 och planeras stå färdigt i början av 2019. Det befintliga centret är 44 480 kvadratmeter stort och kommer efter utbyggnaden vara 57 234 kvadratmeter.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen

