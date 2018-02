Inspiration kring ett växande Stockholm

Publicerad den 5 Februari 2018

Elman Azari, Anette Scheibe Lorentzi och Eric Anderbjörk.

Stora Bostadsdagen Inom några år beräknas en miljon människor bo i Stockholms stad. På Stora Bostadsdagen kommer stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi berätta om strategin kring den växande huvudstaden. Dessutom kommer Elman Azari och Eric Anderbjörk att presentera nyskapande idéer kring framtidens boende. Missa inte Stora Bostadsdagen – anmälan stänger nu på torsdag!

Stora Bostadsdagen hålls på Clarion Hotel Sign i Stockholm den 14 februari. Det är ett heldagsseminarium om bostadsmarknaden och marknaden för bostadsfastigheter.



Stockholms stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi kommer att presentera hur Stockholm ska växa. Var ska staden växa och hur går tankegångarna kring förtätning, höga hus, olika ägandeformer, social hållbarhet och miljö?



Eric Anderbjörk, vd för TMPL Solutions, kommer att berätta om Inspiration Rosendal i Uppsala, som är uppkopplat via TMPL-appen. Via appen sköter de 344 lägenhetsinnehavarna allt som har med boendet att göra. Via flödet - som påminner om Facebook - bjuds det på fest, säljs och lånas det saker och svaras på frågor. Skräddarsydda tips kring el- och vattenförbrukning uppmuntrar en mer hållbar livsstil, likaså "tävlingar" om vem som lever mest energismart. Felanmälan, manualer, skötselregler och erbjudanden från näringsidkarna i fastigheten är andra delar av appen som förenar de boende i fastigheten.



Elman Azari berättar om ett helt annat slags boende som vi kanske också får ser mer av i framtiden – containerboende… Hans bolag XLNT Living bygger bostäder av containrar på tillfälliga bygglov för ekonomiskt svaga grupper – det går snabbt och är billigt. Är detta framtiden?



Bland övriga talare återfinns bland andra börs-vd:arna Anette Frumerie, Besqab, Fredrik Lidjan, Magnolia Bostad och Erik Karlin, Tobin Properties.



Du ser hela programmet här och du anmäler dig här.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Stora Bostadsdagen

