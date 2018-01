Fastighetsbyrån: ”Prisnedgången kan redan vara avbruten”

Publicerad den 15 Januari 2018

Bostäder I spåren av Mäklarstatistiks negativa siffror ser Fastighetsbyråns vd Johan Engström positiva signaler.

- Redan nu i januari ser vi tendenser till ökad efterfrågan igen, säger Engström.

- Nedgången under sista kvartalet 2017 är påtaglig och stämmer överens med den känsla våra mäklare haft under stora delar av hösten, framförallt i större städer. Mycket av nedgången beror på en oro hos bostadskonsumenterna kring vart marknaden är på väg, säger Johan Engström.



- Redan nu efter de första visningshelgerna i januari så ser vi tendenser till en förändring på marknaden. Många mäklare rapporterar om fler folk på visningarna och att säljare och köpare kan mötas på ett annat sätt än innan jul. Det är dock tidigt att dra slutsatser och vi får se om förändringen kommer hålla i sig under kommande veckor och våren.



Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm, säger:

- Eftersom statistik släpar i tiden är det nu skönt att den visar det som vi mäklare, köpare och säljare har upplevt under hösten. Jag tycker siffrorna stämmer bra överens med det såg ut i slutet av året, det vill säga ett ovanligt stort utbud, försäljningar som tog längre tid och avvaktande köpare som inte riktigt visste vart marknaden var på väg. Min känsla är att marknaden nu har stabiliserats på en nivå som accepteras av både köpare och säljare. Nu i början på året har vi haft gott om besökare på våra visningar och det finns en stor vilja att köpa och sälja.



Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte, Göteborg:

- I Göteborgsområdet stämmer statistiken med att priserna sjönk under sista kvartalet 2017. Troligtvis är verkligenhet ytterligare ner en till två procent vilket skulle visat sig om alla säljare valt att göra affär på de bud de fick. Antalet visningsbesökare är fler nu i januari än vad det var under november och december. Budgivningar på flertalet bostäder är redan igång så marknaden har vaknat tidigt i år. Om det beror på kommande extra amorteringskrav eller att det är ett uppdämt behov från slutet av förra året får vi se längre fram.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige



Annons

Heimstadens saftiga satsning – köpt för nio miljarder Transaktioner På mindre än ett år har Heimstaden förvärvat danska fastigheter för mer än nio miljarder kronor. I dag tittar Fastighetssverige närmare på köpfesten.



Annons

JLL/Evidens: Här byggs det för många bostäder Bostäder Balansen mellan efterfrågan och utbud för nyproduktionen ser väldigt olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Det visar JLL-Evidens Residential Market Index (RMI) som beskriver balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproducerade bostäder. Högst överutbud av de undersökta kommunerna finns just nu i Mölndal.



Annons

Boklok bygger nytt område i Västerås Bostäder I stadsdelen Bäckby i Västerås planerar Boklok att bygga omkring 95 bostadsrätter fördelade på två kvarter med både lägenheter och radhus. Boklok bygger femvåningshus Skanska utvecklar för Boklok i Vimmerby



Annons

Göteborg kan få nytt hotell i Gamlestaden Bygg/Arkitektur Ett nytt hotell på tio våningar kan bli verklighet i Gamlestaden, som nu genomgår en stor förvandling.

Forsen projektleder tandvårdsklinik vid Uppsala C Bygg/Arkitektur Forsen projektleder byggandet av ny tandvårdsklinik vid Stationsgallerian.

"Jag saknar helt självkritik" Fredagsprofilen Varför vill Gert Wingårdh se mer humana fängelser? När har han som roligast på jobbet? Och vilken svensk arkitekt tror han att vi fått upp ögonen för om tio år? Det och mycket mer berättar Wingårdhs vd i veckans Fredagsprofilen. Så här blir de nya kvarteren i Pedago... ”Det kan revolutionera stadsbilden to...



Annons

Efter nya miljardaffären – här är Eurocommercials expansionsplan Transaktioner Eurocommercial fortsätter att stuva om i sin handelsportfölj. Efter miljardköpet i Gävle berättar bolagets Sverigechef om hur man hanterar detaljhandelns utmaningar, varför man inte finns i storstäderna och hur man vill växa framöver. Eurocommercial miljardköper i Gävle Eurocommercial miljardköper av privat...



Annons

Agility hyr ytterligare 20 000 kvadratmeter i Göteborgs hamn Uthyrning Hemfosa har tecknat avtal för tidigare vakanta ytor om cirka 20 000 kvadratmeter i logistikfastigheten Arendal 1:17 på Synnerödsvägen 2, intill Göteborgs hamn. Fastigheten blir efter några mindre anpassningar fullt uthyrd till logistikföretaget Agility som expanderar i regionen.

Fyra nya till Uppsala kommuns fastighetsbolag Bolag Uppsala Kommuns Fastighets AB har förstärkt sin organisation med fyra nya medarbetare. Ny vd för Uppsala Kommuns Fastighets AB

Bygger nytt huvudkontor för nytt Volvomärke Bygg/Arkitektur Polestar, Volvo Cars nya elektrifierade prestandamärke, bygger nytt huvukontor på Volvos område i Torslanda. RO-Gruppen har fått bygguppdraget.



Annons

Anna Lundman ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad Bolag Anna Lundman blir ny affärsområdeschef för WSP Samhällsbyggnad med över 1 100 medarbetare. Hon får ansvar för ett affärsområde med bred inriktning inom transport- och infrastruktursektorn med allt från vägar och järnvägar till vattendistribution och telekom. Anna Lundman tillträder sin tjänst på WSP den 1 maj 2018.

Scheiwiller Svensson och Reflex utvecklar ny stadskärna i Nykvarn Bygg/Arkitektur Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har tillsammans med Reflex arkitekter i uppdrag att utveckla Nykvarns nya centrum.