De leder Stora Bostadsdagen

Diös utvecklar lokaler till Östersunds nya skatehall

Bygg/Arkitektur Under senare delen av februari kommer Östersunds Brädklubb att flytta in med sin verksamhet i helt nya lokaler på Bangårdsgatan 43 i Östersund. Fastighetsägaren Diös utvecklar just nu den 600 kvadratmeter stora lokalen till att den ska passa klubbens verksamhet med bland annat miniramp och "streetyta".