Castellum: 20-årsjubileum i höjda utdelningar

Publicerad den 25 Januari 2018

Bolag För 20:e året i rad höjer Castellum utdelningen. Q4-resultatet och utdelningen var dock något lägre än analytikerna hade förväntat sig.

Bild: Castellum

Henrik Saxborn. Henrik Saxborn.

Castellum höjer utdelningen till 5,30 kr (5,00). Analytikerna hade förväntaty sig 5,30 enligt SME Direkt.



Förvaltningsresultatet för Q4 landade på 574 miljoner kronor (573) mot väntade 586. Förvaltningsresultat per aktie för Q4 var 2,10 kronor (2,10).



För helåret landar förvaltningsresultatet på 2 530 Mkr (2 065), per aktie 9,26 kr (8,80).



Värdeförändringar på fastigheter uppgick under Q4 till 2 471 Mkr och för helåret till 4 540 Mkr.



Substansvärdet ligger på 153 kronor, att jämföra med 133 kronor för ett år sedan och 142 kronor i Q3-rapporten.



Henrik Saxborn beskriver i vd-ordfet en tudelad marknad.

- Marknaden för kommersiella lokaler (kontor och logistik) skiljer sig nu åt från bostadsmarknaden mer än på många år. Det beror på att det råder brist på effektiva lokaler i de bästa lägena i våra största städer till skillnad från bostadssidan, där det på kort tid producerats ett överskott inom vissa segment. Brist på effektiva lokaler ledde i sin tur till att värdeuppgången fortsatte under slutet av året för den kommersiella sidan i motsats till bostadsmarknaden. För Castellums del innebär det en värdetillväxt på ca 4,5 miljarder kr vilket bidrar till att det långsiktiga substansvärdet nu når 153 kr per aktie och att belåningsgraden håller sig stabil på 47%, trots stora investeringar.



- Ser vi till framtidsutsikterna för svensk industri och tjänsteproduktion så indikerar de fortsatt tillväxt, vilket i sin tur kommer att innebära växande lokalbehov och därmed stärkta kassaflöden för Castellum.



- I fjol ökade förvaltningsresultatet med 5%, en ökning som påverkades av de stora försäljningarna under slutet av 2016. Som Castellum står och går idag är jag övertygad om att vi för 2018 har goda möjligheter att nå vårt mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet. Vi avser fortsätta på inslagen väg att öka kvaliteten och densiteten i portföljen, vilket innebär att vi hela tiden måste vara öppna för såväl förvärv som försäljningar vid sidan av vårt omfattande investeringsprogram.



- Avslutningsvis är jag stolt över att Castellums utdelningstradition fortsätter och att styrelsen för tjugonde året i rad föreslår en höjd utdelning.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Castellum AB på Branschguiden Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 77 miljarder kronor och utgörs av lokaler för kontor/butik och lager/logistik med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum verkar genom en decentraliserad organisation med stark lokal närvaro i 20 städer från Köpenhamn i söder till Sundsvall i norr.

Castellum har under 2017 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete, dels Global Sector Leader av GRESB vilket innebär att Castellum rankas som etta i världen inom sektorn kontors- och industrilokaler, dels förstapris för hållbarhetsrapportering från EPRA (European Public Real Estate Association). Castellum är dessutom invald i Dow Jones Sustainability Index (DJSI), som inkluderar de bolag i världen som presterar bäst inom hållbarhetsområdet.

... Läs mer om Castellum AB på Branschguiden

