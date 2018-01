Anders J Ahlström: Värde upp 14 procent

Publicerad den 24 Januari 2018

Bolag Byggmästare Anders J Ahlström, noterat på First North Stockholm, har fått en värderingsrapport som innebär att värdet på bolagets förvaltningsfastighet skrivs upp med hela 184,4 miljoner kronor, eller 13,7 procent.

Värderingsrapporten från Savills omfattar bolagets förvaltningsfastighet som finns i koncernbolaget Mitt Alby, inklusive byggrätter.



Enligt värderingsrapporten uppgår marknadsvärdet på bolagets förvaltningsfastighet till 1 525 miljoner kronor per 31 december 2017, en ökning från 1 340,6 miljoner kronor per 30 september 2017.



Värdeförändringen av Bolagets förvaltningsfastighet är huvudsakligen ett resultat av det generella marknadsläget, men delvis också av att 30 lägenheter har renoverats under fjärde kvartalet, vilket ger en normhyra om 1 395 kronor per kvadratmeter och år för de renoverade lägenheterna.



Substansvärdet per aktie beräknas på grund av värdeförändringen påverkas positivt med cirka 24 kronor per aktie.



Substansvärdet uppgick i Q3-rapporten till 121,09 kronor.



Aktien stängde i går på 97 kronor.



- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

